Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)

География

Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)

Автор: Гость