Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)
География
Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу рассказать о моряка М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинзгаузине
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