Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)

География
Изучите информацию о великих путешественниках. используя дополнительные источники ,подготовьте рассказ об одном из путешественников,жизнь которого показалась вам особенно интересной (желательно о русском)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу рассказать о моряка М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинзгаузине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите тождество(9х в 6 степени -4хв 3 степени )-(х в 3 степени -9)-(8х в 6 степени -5хв 3 степени )=х в 6 степени
Ответить
Литература
Почему герой ,,Сказки о потерянном времени" Петя зубов превратился в старичка? Как??ва мораль этой сказки?
Ответить
Химия
Срочно нужно решение тестов которые показаны на фото
Ответить
Русский язык
Какое это предложение: "Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звёзд?? тоже хмурились". ССП, БСП или СПП
Ответить
Химия
Как можно осуществить превращения? CaO → Ca(OH)2 → CaCl2
Ответить