Известно что 3/4 массы риса состовляет крахмал сколько нужно взять риса чтобы масс?? крахмала состовляет 150кг
Математика
Известно что 3/4 массы риса состовляет крахмал сколько нужно взять риса чтобы масс?? крахмала состовляет 150кг
Ответ(ы):
Гость:
150=34(р)риса 150:34=150*43=200
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