Известно что 3/4 массы риса состовляет крахмал сколько нужно взять риса чтобы масс?? крахмала состовляет 150кг

Математика

Известно что 3/4 массы риса состовляет крахмал сколько нужно взять риса чтобы масс?? крахмала состовляет 150кг

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