Спиши,вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму. Ты встреча_шь (?),он ненав_дит (?),мы роня_м (?),вы держ_те (?),они лета_т (?),он кача_т (?),она дремл_т (?),ты откро_шь (?),ты открыва_шь (?),они дыш_т (?),они вдыха_т(?).

Русский язык

Спиши,вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму. Ты встреча_шь (?),он ненав_дит (?),мы роня_м (?),вы держ_те (?),они лета_т (?),он кача_т (?),она дремл_т (?),ты откро_шь (?),ты открыва_шь (?),они дыш_т (?),они вдыха_т(?).

Автор: Гость