Спиши,вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму. Ты встреча_шь (?),он ненав_дит (?),мы роня_м (?),вы держ_те (?),они лета_т (?),он кача_т (?),она дремл_т (?),ты откро_шь (?),ты открыва_шь (?),они дыш_т (?),они вдыха_т(?).
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Спиши,вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму. Ты встреча_шь (?),он ненав_дит (?),мы роня_м (?),вы держ_те (?),они лета_т (?),он кача_т (?),она дремл_т (?),ты откро_шь (?),ты открыва_шь (?),они дыш_т (?),они вдыха_т(?).
Ответ(ы):
Гость:
Ты встречаешь, он ненавидит, мы роняем, вы держите , они летают, он качает, она дремлет, ты откроешь, ты открываешь, они дышат, они вдыхают.
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