Известно, что буква О – это цифра нуль, значения П и И совпадают, В, Я также совпада??т. Восстановите пример на сложение: ДВЕСТИ + ТРИСТА = ПЯТЬСОТ.

Математика

Известно, что буква О – это цифра нуль, значения П и И совпадают, В, Я также совпада??т. Восстановите пример на сложение: ДВЕСТИ + ТРИСТА = ПЯТЬСОТ.

Автор: Гость