Известно, что буква О – это цифра нуль, значения П и И совпадают, В, Я также совпада??т. Восстановите пример на сложение: ДВЕСТИ + ТРИСТА = ПЯТЬСОТ.

Математика
Известно, что буква О – это цифра нуль, значения П и И совпадают, В, Я также совпада??т. Восстановите пример на сложение: ДВЕСТИ + ТРИСТА = ПЯТЬСОТ.
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726951+531954=1258905
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