Помогите найти очень срочно ошибки умоляю

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Помогите найти очень срочно ошибки умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.       Was she doing 2.       – 3.       Did it rain 4.       – 5.       Used to watch 6.       – 7.       Hardly 8.       Five million 9.       Where did she 10.   toys

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