Помогите найти очень срочно ошибки умоляю
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Помогите найти очень срочно ошибки умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Was she doing 2. – 3. Did it rain 4. – 5. Used to watch 6. – 7. Hardly 8. Five million 9. Where did she 10. toys
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