Известно, что f(x)=2x в квадрате, а g(x)=4 : Х. (четыре к Х) Докажите, что при x неравно 0 f(2x в четвертой степени) = = 2g( 1 : Х в восьмой степени)
Алгебра
Известно, что f(x)=2x в квадрате, а g(x)=4 : Х. (четыре к Х) Докажите, что при x неравно 0 f(2x в четвертой степени) = = 2g( 1 : Х в восьмой степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Рассмотрим f(x) при х=2х^4 Рассмотрим 2g(x) при х=1/х^8 Легко увидеть что что и требовалось доказать
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