Известно, что f(x)=2x в квадрате, а g(x)=4 : Х. (четыре к Х) Докажите, что при x неравно 0 f(2x в четвертой степени) = = 2g( 1 : Х в восьмой степени)

Алгебра

Известно, что f(x)=2x в квадрате, а g(x)=4 : Х. (четыре к Х) Докажите, что при x неравно 0 f(2x в четвертой степени) = = 2g( 1 : Х в восьмой степени)

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