Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и лена купить юилеты для себя и 7 своих подруг?
Математика
Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и лена купить юилеты для себя и 7 своих подруг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не смогут.15+17=3232:4=87+2=9
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