Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и лена купить юилеты для себя и 7 своих подруг?

Математика

Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и лена купить юилеты для себя и 7 своих подруг?

Автор: Гость