Расскажи как проходила куликовская битва. прошу помогите :) !!!!

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Дата 8 сентября 1380 года Место Куликово поле (Тульская область) Итог Решающая победа русских Противники Московское княжество Нижегородско-Суздальское княжество Смоленское княжество Мамаева Орда[1] (западноволжская Орда[2]) Командующие Дмитрий Иванович Дмитрий Боброк Владимир Андреевич Андрей Ольгердович Дмитрий Ольгердович Мамай Силы сторон 40—70 тыс.[3] 90[4] — 150 тыс.[5] Потери до 20 тыс.[6] 8/9 всего войска[7] Битвы монгольского нашествия и золотоордынских походов на Русь Калка (1223) — Воронеж (1237) — Рязань (1237) — Коломна (1238) — Москва (1238) — Владимир (1238) — Сить (1238) — Козельск (1238) — Чернигов (1239) — Киев (1240) — Неврюева рать (1252) — Куремсина рать (1252-55) — Туговая гора (1257) — Дюденева рать (1293) — Бортенево (1317) — Тверь (1327) — Синие Воды (1362) — Шишевский лес (1365) — Пьяна (1367) — Булгария (1376) — Пьяна (1377) — Вожа (1378) — Куликово поле (1380) — Москва (1382) — Ворскла (1399) — Москва (1408) — Киев (1416) — Суздаль (1445) — Битюг (1450) — Москва (1451) — Алексин (1472) — Угра (1480) Кулико́вская би́тва[8] (Мамаево или Донское побоище) — решающее сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, на Куликовом поле — исторической местности, известной по средневековым источникам (в настоящее время расположено на юго-востоке Тульской области). Точная локализация места непосредственного боевого столкновения на текущий момент остаётся дискуссионной и представлена в научных публикациях несколькими версиями (С. Д. Нечаева / И. Ф. Афремова; В. А. Кучкина[9]/ К. П. Флоренского[10]; А. Е. Петрова[11]; С. Н. Азбелева). В рамках этой военной конфронтации Руси и Орды, начавшейся в 1374 году[12], битве непосредственно предшествовала битва на реке Воже 1378 года, закончившаяся разгромом большого золотоордынского отряда мурзы Бегича. 21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) является Днём воинской славы России — «День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве»[13].