Может ли число кратное 66 иметь ровно 6 различных натуральных делителей? Объясните пожалуйста , спасибо!
Алгебра
Может ли число кратное 66 иметь ровно 6 различных натуральных делителей? Объясните пожалуйста , спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, т.к. у него уже есть как минимум 8 натуральных делителей: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66.
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