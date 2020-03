Помогите написать текст по образцу, только про панду This is a kangaroo. It is brown. A kangaroo has got a small head and big ears. It has got four legs.

Английский язык

Помогите написать текст по образцу, только про панду This is a kangaroo. It is brown. A kangaroo has got a small head and big ears. It has got four legs.

Автор: Гость