Задача: в одном городе два вокзала: Северный и Южный, расстояние между которыми 15 км. Одновренно с этих вокзалов выехали в противоположных направлениях два поезда. Северный поезд где со скоростью 45 км/ ч и через 4 ч приехал в...

Математика

Задача: в одном городе два вокзала: Северный и Южный, расстояние между которыми 15 км. Одновренно с этих вокзалов выехали в противоположных направлениях два поезда. Северный поезд где со скоростью 45 км/ ч и через 4 ч приехал в город С. Южный поезд , проехав 212 км, приехал в город Ю. Каково расстояние между городами С и Ю? помогите пожалуйста решение и чертёж.

Автор: Гость