Задача: в одном городе два вокзала: Северный и Южный, расстояние между которыми 15 км. Одновренно с этих вокзалов выехали в противоположных направлениях два поезда. Северный поезд где со скоростью 45 км/ ч и через 4 ч приехал в...
Математика
Задача: в одном городе два вокзала: Северный и Южный, расстояние между которыми 15 км. Одновренно с этих вокзалов выехали в противоположных направлениях два поезда. Северный поезд где со скоростью 45 км/ ч и через 4 ч приехал в город С. Южный поезд , проехав 212 км, приехал в город Ю. Каково расстояние между городами С и Ю? помогите пожалуйста решение и чертёж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм...Ты написал(а):расстояние аежду которыми 15 км,а потом спрашиваешь:какое расстояние между городами?Дак в чем суть?!)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя координатную прямую, найдите пересечения и обьядините единицы промежу??ков: а) (-3; +б) и (4; +б) в) (-б; 6) и (-б; 9) б)(-б; +2) и (0;...
Математика
Детский билет в музей стоит 4 рубля. у кати 15 рублей, а у лены 17 рублей. сколько дете?? смогут сходить в музей на эти деньги? смогут ли катя и ле...
Английский язык
Помогите написать текст по образцу, только про панду This is a kangaroo. It is brown. A kangaroo has got a small head and big ears. It has got fo...