Известно,что: сельдь больше 2дм,но меньше 9дм,треска меньше 1м, но больше 5дм,килька ??еньше форели. Вырази их длину в дециметрах и сантиметрах.

Математика

Известно,что: сельдь больше 2дм,но меньше 9дм,треска меньше 1м, но больше 5дм,килька ??еньше форели. Вырази их длину в дециметрах и сантиметрах.

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