Известно,что: сельдь больше 2дм,но меньше 9дм,треска меньше 1м, но больше 5дм,килька ??еньше форели. Вырази их длину в дециметрах и сантиметрах.

Математика
Известно,что: сельдь больше 2дм,но меньше 9дм,треска меньше 1м, но больше 5дм,килька ??еньше форели. Вырази их длину в дециметрах и сантиметрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сельдь - 20-90 см треска - 50 - 100 см килька < форели
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