Известно что средняя плотнось тела человека примерно равна плотность воды 1000 кг/м зная массу своего тела выясните его объем
Физика
Известно что средняя плотнось тела человека примерно равна плотность воды 1000 кг/м зная массу своего тела выясните его объем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса есть произведение плотности тела на его объём m=pV V=m/p m=70 (кг) V=70/1000=0.07 (м^3) или 70 литров.
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