СРОЧНО! Тело прошло 40 м в направлении на север за 2 мин, затем 60 м на запад за то же в??емя. Определите среднюю скорость перемещения.
Физика
СРОЧНО! Тело прошло 40 м в направлении на север за 2 мин, затем 60 м на запад за то же в??емя. Определите среднюю скорость перемещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sср=(S1+S2)/t1+t2 ответ: Sср=25 м/с.
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