СРОЧНО! Тело прошло 40 м в направлении на север за 2 мин, затем 60 м на запад за то же в??емя. Определите среднюю скорость перемещения.

Физика

СРОЧНО! Тело прошло 40 м в направлении на север за 2 мин, затем 60 м на запад за то же в??емя. Определите среднюю скорость перемещения.

Автор: Гость