Сумма 3 четырехзначных чисел равна 8564. чему равно наибольшее из этих чисел?
Математика
Сумма 3 четырехзначных чисел равна 8564. чему равно наибольшее из этих чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найменше чотиризначне число - 1000 8564-1000-1000=6564
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