Помогите решить уравнение (х-0,1)+0,05=0.12
Математика
Помогите решить уравнение (х-0,1)+0,05=0.12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,12-0,05=0.07+0,1= 0,71
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