Для каждого из данных линейных уравнений найдите значение у. соответсвующее зада??ному значению x. а) 3x+2y-6=0, если х=0 б) 5х-7y-14=0, если х=0 в) 15х+25y+75=0, если х=о г) 81х-15y+225=0, если x=0 ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ...

Алгебра

Для каждого из данных линейных уравнений найдите значение у. соответсвующее зада??ному значению x. а) 3x+2y-6=0, если х=0 б) 5х-7y-14=0, если х=0 в) 15х+25y+75=0, если х=о г) 81х-15y+225=0, если x=0 ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ ДАЮ 15 БАЛЛОВ

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