Для каждого из данных линейных уравнений найдите значение у. соответсвующее зада??ному значению x. а) 3x+2y-6=0, если х=0 б) 5х-7y-14=0, если х=0 в) 15х+25y+75=0, если х=о г) 81х-15y+225=0, если x=0 ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ...
Алгебра
Для каждого из данных линейных уравнений найдите значение у. соответсвующее зада??ному значению x. а) 3x+2y-6=0, если х=0 б) 5х-7y-14=0, если х=0 в) 15х+25y+75=0, если х=о г) 81х-15y+225=0, если x=0 ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ ДАЮ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2у-6=0. 0+2у-6=0. 2у=6. у=6/2. у=3; 5х-7у-14=0. 0-7у-14=0. -7у=14. у=-2; 15х+25у+75=0. 0+25у+75=0. 25у=-75. у=-3; 81х-15у+225=0. 0-15у+225=0. -15у=-225. у=15.
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