Подскажите,пожалуйста,что такое "острия"?

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Подскажите,пожалуйста,что такое "острия"?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острия-это трехместные номера ; семейные номера . Описание номеров: - встроенный кондиционер с функцией автономной настройки.
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