Помогите с заданиями сколько можете желательно всё
Физика
Помогите с заданиями сколько можете желательно всё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Существуют лишь два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 7. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он скапливается в подвале, также подвал не обогревается, а теплопроводность воздуха очень слабая, поэтому подвал - самое холодное место в доме. вторую задачу не вижу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: CA+HNO₃ → CA(NO₃)₂+N₂O↑+H₂O