Помогите с заданиями сколько можете желательно всё

Гость: Гость:

5. Существуют лишь два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 7. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он скапливается в подвале, также подвал не обогревается, а теплопроводность воздуха очень слабая, поэтому подвал - самое холодное место в доме. вторую задачу не вижу.