Помогите с заданиями сколько можете желательно всё

Физика
Помогите с заданиями сколько можете желательно всё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.  Существуют лишь два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 7.  Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он скапливается в подвале, также подвал не обогревается, а теплопроводность воздуха очень слабая, поэтому подвал - самое холодное место в доме. вторую задачу не вижу.
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