Повествовательное предложение,вопросительное предложение?
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Повествовательное предложение,вопросительное предложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное- это когда о чем либо рассказывается.,сообщается. Пудель Артемон носился по траве и лаял. вопросительное-это предложения в которых содержится вопрос. ? Папа, а где твоя куртка?
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