Придумайте Пжл дальше рифму... Пожелтели листья,осень к нам пришла
Литература
Придумайте Пжл дальше рифму... Пожелтели листья,осень к нам пришла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пожелтели листья осень к нам пришла солнце не так уж греет листья опадают. Не так уж и тепло теперь
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