СРОЧНО!!! Сочинение на тему,что я люблю делать (60-70 слов)-НЕ МЕНЕЕ!

Гость: Гость:

Я люблю танцевать петь но больше всего я люблю играть со своим братом или сестрой .А ещё я люблю ездить по выходным к бабушке в деревню и играть со своей собакой гулять с ней купать её а ещё я люблю путешествовать ездить на море я люблю слушать песни бегать прыгать. делать селфи с друзьями я много чего люблю!