Найти площадь криволинейной трапеции ограниченной графиком функции , Осью Ox и пр??мой x=4

Алгебра
Найти площадь криволинейной трапеции ограниченной графиком функции , Осью Ox и пр??мой x=4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определенный интеграл численно равен площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком функции , снизу прямой , слева и справа прямыми и . Найдем точку пересечения графика с осью х:
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