Из каких корней состоит морковь?

Гость: Гость:

H — длина корнеплода; h — длина головки; h1— длина шейки корнеплода; h2 — дли­на собственно корня; h3 — длина нижней части кор­неплода диаметром менее 1 сантиметра; D — наибольший ди­аметр; D1 — диаметр корне­плода посередине его дли­ны. Размер древесины определяют процент­ным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древе­сина маленькая, если это отношение ме­нее 50%, средняя — около 50%, большая — более 50%. Конфигурация поперечного се­чения древесины: округлая, округло-гра­неная, граненая, звездчатая. На поперечном разрезе у корнеплода выделяются две части: верхнюю составляет толстый слой коры (мякоть, флоэма), внутреннюю - сердцевина (древесина, ксилема). Между корой и сердцевиной размещен тонкий слой камбия.