Из каких корней состоит морковь?
Биология
Из каких корней состоит морковь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H — длина корнеплода; h — длина головки; h1— длина шейки корнеплода; h2 — длина собственно корня; h3 — длина нижней части корнеплода диаметром менее 1 сантиметра; D — наибольший диаметр; D1 — диаметр корнеплода посередине его длины. Размер древесины определяют процентным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древесина маленькая, если это отношение менее 50%, средняя — около 50%, большая — более 50%. Конфигурация поперечного сечения древесины: округлая, округло-граненая, граненая, звездчатая. На поперечном разрезе у корнеплода выделяются две части: верхнюю составляет толстый слой коры (мякоть, флоэма), внутреннюю - сердцевина (древесина, ксилема). Между корой и сердцевиной размещен тонкий слой камбия.
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