понятие мануфактура позднее феодальное общество централизованное государство с??словно-представительная монархия Генеральные штаты
История
понятие мануфактура позднее феодальное общество централизованное государство с??словно-представительная монархия Генеральные штаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мануфактура это продукты вырабатывающиеся на территории страны позднее феодальное общество это это общество перед капиталистическими отношениями. Централизованное государство это когда власть находится у одного человека. сословно-представительная монархия это деление людей на королей духовенство дворянство феодалы крестьяне и ремесленники Генеральные штаты это провительный орган
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