понятие мануфактура позднее феодальное общество централизованное государство с??словно-представительная монархия Генеральные штаты

История
понятие мануфактура позднее феодальное общество централизованное государство с??словно-представительная монархия Генеральные штаты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мануфактура это продукты вырабатывающиеся на территории страны позднее феодальное общество это это общество перед капиталистическими отношениями. Централизованное государство это когда власть находится у одного человека. сословно-представительная монархия это деление людей на королей духовенство дворянство феодалы крестьяне и ремесленники Генеральные штаты это провительный орган
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение (х-0,1)+0,05=0.12
Ответить
Математика
Два коммерсанта составили бизнес-план. Для его выполнения один вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов, в результате деятельности они получили...
Ответить
Алгебра
Найти площадь криволинейной трапеции ограниченной графиком функции , Осью Ox и пр??мой x=4
Ответить
Биология
Заполните таблицу ПРОСТЕЙШИЕ..
Ответить
Алгебра
Для каждого из данных линейных уравнений найдите значение, у , соответсвующее зад??нному значению х 6х+2х-11=0, если х=0,1 7х-у-4=0, если х=2 ц...
Ответить