Известно,что угол 1=46 градусов,а угол 2=134 градуса.Докажите что а и б параллельны. (с ??бъяснениями) В ГЕОМЕТРИИ НЕ ОТВЕЧАЮТ, ПРИШЛОСЬ СЮДА ПИСАТЬ!
Алгебра
Известно,что угол 1=46 градусов,а угол 2=134 градуса.Докажите что а и б параллельны. (с ??бъяснениями) В ГЕОМЕТРИИ НЕ ОТВЕЧАЮТ, ПРИШЛОСЬ СЮДА ПИСАТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы 1 и 2 - односторонние. Угол 1 + угол 2 = 46 + 134 = 180 (град.) Есть такая теорема: Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны. По этой теореме заключаем, что А и В параллельны, т.к. сумма односторонних углов 1 и 2 = 180 град.
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