Сравни суммы8 м7 дм3 см9 мм+7 м6 дм8 см4 мм. 8739 мм+7684 мм

Математика
Сравни суммы8 м7 дм3 см9 мм+7 м6 дм8 см4 мм. 8739 мм+7684 мм
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Ответ: 8739+8684=8739+8684
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