У бояр что было на голове?
Окружающий мир
У бояр что было на голове?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На голову надевали мурмолку - высокую, суживающуюся к концу шапку с межовым отворотом .
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