Информация о масленнице
Литература
Информация о масленнице
Ответ(ы) на вопрос:
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Масленица (Масленка) — праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем.
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