Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9, расположены в неко??ором порядке найдите число n (срочно решите пожалуйста умаляю))

Математика
Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9, расположены в неко??ором порядке найдите число n (срочно решите пожалуйста умаляю))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашел подбором 12^8 = 429981696  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Компьютер - это средство управления ___________________и инструмент для создания__________________
Ответить
История
Причины крещения руси по православному обычаю
Ответить
Геометрия
Очень маленький тест из 4 вопросов
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
Ответить
Математика
Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось...
Ответить