Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9, расположены в неко??ором порядке найдите число n (срочно решите пожалуйста умаляю))
Математика
Восьмая степень целого числа n записывается 9 цифрами 1,2,4,6,6,8,9,9, расположены в неко??ором порядке найдите число n (срочно решите пожалуйста умаляю))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашел подбором 12^8 = 429981696
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