Компьютер - это средство управления ___________________и инструмент для создания__________________
Информатика
Компьютер - это средство управления ___________________и инструмент для создания__________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компьютер-это средство управления информацией и инструмент для создания програм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
Математика
Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось...