Причины крещения руси по православному обычаю
История
Причины крещения руси по православному обычаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Укрепление международного авторитета. 2. Князь был главным и не подчинялся никому 3. Князя называли помазанником божим (из истории средних веков произошло это название)
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