Причины крещения руси по православному обычаю

История
Причины крещения руси по православному обычаю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Укрепление международного авторитета. 2. Князь был главным и не подчинялся никому 3. Князя называли помазанником божим (из истории средних веков произошло это название)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Очень маленький тест из 4 вопросов
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
Ответить
Математика
Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось...
Ответить
Математика
Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летела со скорост??ю 710 метров в минуту, а Воробей 650 метров минуту.какое расстоя...
Ответить
Русский язык
Мне надо с рифмой и юморной
Ответить