Очень маленький тест из 4 вопросов

Геометрия
Очень маленький тест из 4 вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8)3 7)2 5)вроде 5 а 6 не знаю 
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