Напишите пожалуйста метафоры эпитеты сравнения в этом стихотворении и анализ стихотворения помогите пожалуйста

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Да обуза тяжка, точно стадо в тумане это метафора и сравнение Нищенски синий, И заплаканный лёд. Усталый. Сиреневый снег. Анализ: 1. Иннокентий Анненский. Снег. 2. Год написания неизвестен 3. Тема приход весны. Последний снег. 4. Идея. Передать краски природы и борьбу зимы с весной. 5. Использование эпитетов, сравнений, метафор, инверсий, и других средств. 6. Рифма парралельная. 1 и 2 строфы женская и открытая. 3 и 4 строфы женская открытая 7. Размер Ямд двухстрофный.