Помогите пожалуйста с задачей.На юношеских соревнованиях по плаванию на 100м Косте осталось проплыть четвёртую часть дистанции,а Вите - пятую её часть.Кто из них ближе к финишу и на сколько метров?
Математика
Помогите пожалуйста с задачей.На юношеских соревнованиях по плаванию на 100м Косте осталось проплыть четвёртую часть дистанции,а Вите - пятую её часть.Кто из них ближе к финишу и на сколько метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костя проплыл 100/4=25 метров, Витя 100/5=20 метров. Ближе к финишу Костя. костя ближе к финишу на 5 метров, чем Витя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Напишите пожалуйста метафоры эпитеты сравнения в этом стихотворении и анализ стихотворения помогите пожалуйста
Русский язык