Помогите пожалуйста с задачей.На юношеских соревнованиях по плаванию на 100м Косте осталось проплыть четвёртую часть дистанции,а Вите - пятую её часть.Кто из них ближе к финишу и на сколько метров?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей.На юношеских соревнованиях по плаванию на 100м Косте осталось проплыть четвёртую часть дистанции,а Вите - пятую её часть.Кто из них ближе к финишу и на сколько метров?

Автор: Гость