Проверь себя 4 класс. представь что произошло с приемышем о котором рассказал мамин сибиряк

Литература
Проверь себя 4 класс. представь что произошло с приемышем о котором рассказал мамин сибиряк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приёмыш долетел до Индии и прилетел обратно но не на Светлое озеро, а на другое озеро... Следующей осенью он опять улетел на Юг. Вскоре Приёмыш нашёл молодую лебёдушку и весною у них появились лебедята и их учили летать и Приёмыш гоготал им ту историю которая с им приключилась.  У меня 5+! УДАЧКИ!!!  
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