Проверь себя 4 класс. представь что произошло с приемышем о котором рассказал мамин сибиряк

Гость: Гость:

Приёмыш долетел до Индии и прилетел обратно но не на Светлое озеро, а на другое озеро... Следующей осенью он опять улетел на Юг. Вскоре Приёмыш нашёл молодую лебёдушку и весною у них появились лебедята и их учили летать и Приёмыш гоготал им ту историю которая с им приключилась. У меня 5+! УДАЧКИ!!!