Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче

Русский язык
Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
слова в звательном падеже: А) отче  Б) старче

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
Ответить
Математика
Мотоциклист проехал расстояние от города до дачи за 2 часа со скоростью 60 километров в час. Сколько времени потребуется велосипедисту , чтобы прое...
Ответить
Обществознание
Что из нижеприведённого может быть примером межличностных отношений? А) Дружба Б) Сотрудничество В) Конфликт Г) Привязанность
Ответить
Обществознание
Каких животных можно встретить на территории России
Ответить
Обществознание
Что способствует снижению уровня безработицы?
Ответить