Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче

Русский язык

Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче

Автор: Гость