Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче
Русский язык
Известно, что в древности в русском языке существовал звательный падеж.Отметь слова в звательном падеже. Варианты ответа: А) отче В) громче Б) страче Г) нынче
Ответ(ы):
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слова в звательном падеже: А) отче Б) старче
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