Мотоциклист проехал расстояние от города до дачи за 2 часа со скоростью 60 километров в час. Сколько времени потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну четвертую этого расстояния сто скоростью 15 километров в час?

Математика

Мотоциклист проехал расстояние от города до дачи за 2 часа со скоростью 60 километров в час. Сколько времени потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну четвертую этого расстояния сто скоростью 15 километров в час?

Автор: Гость