Мотоциклист проехал расстояние от города до дачи за 2 часа со скоростью 60 километров в час. Сколько времени потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну четвертую этого расстояния сто скоростью 15 километров в час?

Математика
Мотоциклист проехал расстояние от города до дачи за 2 часа со скоростью 60 километров в час. Сколько времени потребуется велосипедисту , чтобы проехать одну четвертую этого расстояния сто скоростью 15 километров в час?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)60*2=120 2)120:4=30 3)30:15=2
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