Известно, что x+1/x=a. Найдите x²+1/x²

Алгебра
Известно, что x+1/x=a. Найдите x²+1/x²
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+1/x^2? тут мы может вынести квадрат за скобки (x+1/x)^2, так как по условию x+1/x=a, то x^2+1/x^2=a^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Дополнительные таблицы известного вам культурным растениям распредели по местам где их выращивают сад-огород пользоваться
Ответить
Математика
Разместили 2 участка земли одинаковой площади первый участок земли был квадратны?? длиной 8м второй прямоугольник длиной 16м найди перемитры участков
Ответить
Математика
СРОЧНО.Преобразуйте,пожалуйста уравнение
Ответить
Английский язык
Make up nouns from the verbs. to perform- to play- to act- to travel- to cry- to shout- помогите пожайлуста. заранее сп??сибо
Ответить
Окружающий мир
Мудрая черепаха просит тебя рассказать ей о водных богатствах нашего края Напиши ей письмо про волгу
Ответить