Известно, что x+1/x=a. Найдите x²+1/x²
Алгебра
Известно, что x+1/x=a. Найдите x²+1/x²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+1/x^2? тут мы может вынести квадрат за скобки (x+1/x)^2, так как по условию x+1/x=a, то x^2+1/x^2=a^2
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