Дополнительные таблицы известного вам культурным растениям распредели по местам где их выращивают сад-огород пользоваться

Окружающий мир
Дополнительные таблицы известного вам культурным растениям распредели по местам где их выращивают сад-огород пользоваться
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
огород капуста,земляника,укро,кинза, сад апельсин, ананас помидор морковка фиалка огурцы
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