Помогите пожалуйста написать главные герои произведения сказания о титанах зар??ния спасибо
Литература
Помогите пожалуйста написать главные герои произведения сказания о титанах зар??ния спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказание о титане Атланте, кентавре Хироне, титаниде Горгоне Медузе и Сыне Золотого дождя.Они отражают события, происходившие, согласно мифологии, в момент перехода власти от титанов
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