They decided to go there by train. надо составить 5 вопросов
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They decided to go there by train. надо составить 5 вопросов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How did they decide to get there? Did they decide to get there by train? Who decided to get there? Did they decide to get there by train or by plane? They decided to get there by train, didn't they?
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