Составить программу для вычисления значений функции F(x) на отрезке [a, b] с шагом h. Р??зультат представить в виде таблицы, первый столбец которой – значения аргумента, второй – соответствующее значение функции. Значения концо...
Информатика
Составить программу для вычисления значений функции F(x) на отрезке [a, b] с шагом h. Р??зультат представить в виде таблицы, первый столбец которой – значения аргумента, второй – соответствующее значение функции. Значения концов отрезка и шага вводятся с клавиатуры F(x) = 4sinx^2+cosx
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