Помогите пожалуйста составить рассказ про терроризм ОБЖ

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Терроризм – угроза обществуОдним из основных направлений служебной деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области является освещение актуальных вопросов соблюдения безопасности жизнедеятельности человека, в том числе порядка действий граждан в случае возможного возникновения террористических актов.Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа стремится достичь провозглашённых ею целей через систематическое использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.Действия населения по предотвращению террористических актов: – Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить подозрительные предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, на улице; – Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов; – Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий; – Совместно с соседями организуйте дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам; – Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать место Вашего временного пребывания; – Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные; – Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не должно ослабить Вашу бдительность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо; – Даже если у Вас имеется опыт общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь производить с ними какие-либо манипуляции. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощрённо хитроумны; – Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить Вам жизни; – Расскажите своим детям о взрывных устройствах; – Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.