Обоснуйте принадлежность папоротника к растениям

Биология
Обоснуйте принадлежность папоротника к растениям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Папоротник относится к высшим растениям, которые не цветут, а лишь размножаются спорами, которые развиваются на нижней стороне листа.Развитие папоротника сопровождается образованием зародыша, а тело размножено на стебель, лист и корень. наличие проводящей системы это одна из характерных черт , которая обеспечивает обмен веществами между полярными частями организма. 
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