Обоснуйте принадлежность папоротника к растениям
Биология
Обоснуйте принадлежность папоротника к растениям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папоротник относится к высшим растениям, которые не цветут, а лишь размножаются спорами, которые развиваются на нижней стороне листа.Развитие папоротника сопровождается образованием зародыша, а тело размножено на стебель, лист и корень. наличие проводящей системы это одна из характерных черт , которая обеспечивает обмен веществами между полярными частями организма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Математика
Длина дороги от пункта А до пункта В равна 48 км. Если мотоциклист увеличивает скор??сть на 12 км/ч, то за 2 часа он проедет больше 48 км. Если он ...
Русский язык