Решите уравнение. 3х-4/х+1 + 4х+3/х-1 = 7х²+14х/х²-1
Алгебра
Решите уравнение. 3х-4/х+1 + 4х+3/х-1 = 7х²+14х/х²-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ: х не равен плюс минус 1 (3х-4)(х-1)+(4х+3)(х+1)=7х^2+14х 3х^2-3х-4х+4+4х^2+4х+3х+3-7х^2-14х=0 -14х+7=0 -2х=-1 Х=1/2
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