Алкины свойства и строение

Химия
Алкины свойства и строение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым представителем алкинов является ацетилен. У алкинов имеется тройная Связь между двумя атомами углерода. Вследствии наличия этой тройной связи алкины легко подвергаются реакции присоединения с разрывом тройной связи. Очень хорошая редакционная способность. Качественная реакция на обнаружение алкинов – пропускание через бромную воду, которую они обесцвечивают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Провідміняйте кількісні числівники 8,53.
Ответить
Литература
Писатель юбиляр Южного Урала(детский)
Ответить
Физика
Если к сточнику с ЭДС 8в и внутренним сопротивлением 1ом подключить сопротивление 3ом, то чему будет равно напряжение в цепи
Ответить
Русский язык
Предложение с производными предлогами образованными от существительных от наречий и деепричастий
Ответить
Химия
Сходство и различия H2 и O2
Ответить