Алкины свойства и строение
Химия
Алкины свойства и строение
Ответ(ы) на вопрос:
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Первым представителем алкинов является ацетилен. У алкинов имеется тройная Связь между двумя атомами углерода. Вследствии наличия этой тройной связи алкины легко подвергаются реакции присоединения с разрывом тройной связи. Очень хорошая редакционная способность. Качественная реакция на обнаружение алкинов – пропускание через бромную воду, которую они обесцвечивают
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