Сходство и различия H2 и O2

Гость: Гость:

Сходства: 1) Оба газы 2) Имеют по 2 атома Различия: 1) Водород в первом периоде, а кислород во втором 2) Молекулярная масса водорода 2 г/моль, а кислорода 32 г/моль. Как-то так.