Значение прокариотической клетки

Биология
Значение прокариотической клетки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокариоты (от лат. pro — перед, до и греч. κάρῠον — ядро, орех) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий) . Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина) . К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли) , и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды.
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Биология
Значение прокариотических клеток
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