Сторона прямоугольника равна 15,а периметр равен 34.Найдите другую сторону прямоуг??льника.
Геометрия
Сторона прямоугольника равна 15,а периметр равен 34.Найдите другую сторону прямоуг??льника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2a+2b 34=30+2b b=2 - две другие стороны
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